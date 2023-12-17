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Emekli polis memuru öldürüldü, şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kayıp olarak aranan emekli polis memuru Fahri Akcin'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde kayıp olarak aranan emekli polis memuru Fahri Akcin'in (59) öldürüldüğü ortaya çıktı. Akcin'in başından vurulmuş halde cansız bedeni yol kenarında bulunurken, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Ö.T. (53) tutuklandı.

Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde oturan emekli polis memuru Fahri Akcin'in yakınları Dinar Emniyet Müdürlüğü'ne 14 Aralık'ta kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası ekipler Fahri Akcin'in bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Fahri Akcin'in aracını Dinar Belediyesi önünde park halinde buldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Fahri Akcin'in en son görüştüğü Ö.T.'yi, 15 Aralık'ta gözaltına aldı.  Ö.T.'nin sorgusu sonucunda ikilinin 13 Aralık gecesi Fahri Akcin'e ait araçla Haydarlı beldesi yakınlarında araziye gittiğini, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Ö.T.'nin tabancayla Fahri Akcin'i başından vurarak öldürdüğü belirlendi. Ö.T.'nin ifadeleri doğrultusunda bölgeye giden ekipler Fahri Akcin'in cansız bedenini ve cinayet silahını yol kenarında buldu. Ö.T. işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Fahri Akcin'in ilçede özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitmenlik yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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