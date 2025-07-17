Emekli Polis, Husumetli Olduğu 3 Kişiyi Vurarak Yaraladı

TOKAT'ın Zile ilçesinde emekli polis memuru Ekrem Deniz (53), mesire alanında karşılaştığı ve daha önceden aralarında husumet bulunan 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Zile İlçesine bağlı Karayun köyü, Küçük Çeltik mesire alanında meydana geldi. İlçede yaşayan Mehmet Erkut Çağıl (39), Muslihittin Uludoğan (36), Tuncay Uzun (47) mesire alanında piknik yaparken, emekli polis memuru Ekrem Deniz ile karşılaştı. Daha önceden aralarında husumet bulunan kişiler tartışmaya başladı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Ekrem Deniz, tabancayla ateş açtı. Mehmet Erkut Çağıl, Muslihittin Uludoğan ve Tuncay Uzun vurularak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekrem Deniz ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,