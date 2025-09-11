Emekli Öğretmen Üniversiteye Dönerek Yeni Bir Hayale Adım Attı

Isparta'da 33 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan 67 yaşındaki Mehmet Arif Yüksel, Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü kazanarak

öğrencilik hayatına geri döndü.

Üç çocuk babası ve beş torun sahibi Yüksel, emekli olduktan sonra hayalindeki mesleği yapabilmek için üniversite sınavına girip Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünü kazandı. 2 yıl eğitimini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na giren Yüksel, başarılı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne geçiş yapma hakkını elde etti.

Okuma azmi ile gençlere örnek olan Yüksel, gazetecilere, öğrenmenin yaşı olmadığını, kendisinin emekli olduktan sonra yeniden öğrencilik yıllarına geri döndüğünü söyledi.

Öğretmenlik mesleğinde binlerce öğrenci yetiştirdiğini dile getiren Yüksel, gazetecilik bölümüne de hep ilgi duyduğunu kaydetti. Bu alana yöneldiğini ve üniversite eğitimine başladığını anlatan Yüksel, fakülteyi tamamladıktan sonra bu alanda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Yüksel, öğrencilere de daima kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti.