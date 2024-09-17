Üye Girişi
Haberler

Emekli Öğretmen 55 Yıl Sonra Eski Öğrencileriyle Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 1968-1969 yıllarında fen bilgisi öğretmenliği yapan Pervin Keleşçi, 55 yıl aradan sonra eski öğrencileriyle Uzungöl'de bir araya geldi. Sosyal medya aracılığıyla iletişim kurduğu öğrencileriyle sohbet eden Keleşçi, Uzungöl'ü ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Trabzon'da emekli öğretmen Pervin Keleşçi, 55 yıl sonra eski öğrencileriyle buluştu.

Çaykara ilçesindeki Uzungöl Ortaokulu'nda 1968-1969 yıllarında fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Keleşçi, Uzungöl'ü ziyaret etti.

Keleşçi, sosyal medya platformlarından iletişim halinde olduğu bazı eski öğrencileriyle Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İlkokulu'nda bir araya geldi.

Öğrencileriyle sohbet gerçekleştiren Keleşçi, Uzungöl'ü ve ilk öğrencilerini ziyareti hep hayal ettiğini, şimdi de bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Uzungöl'e 55 yıl sonra gelebildiğini ifade eden Keleşçi, doğal güzelliği ile turizmde öne çıkan Uzungöl'ü televizyon ve sosyal medyadan takip ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel

Uzungöl trabzon

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olarak gösterilen yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt
Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Eylül en son deprem nerede oldu? Narin boğularak mı öldü, nasıl öldü? Narin Güran'ın katili amcası mı? Instagram çöktü mü? 17 Eylül Instagram'a neden girilmiyor, ne oldu? NARİN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu mu? Fenerbahçe- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı mı? FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? DERBİ MAÇ BİLETİ! 17 Eylül güncel döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir?
title