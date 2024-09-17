Emekli Öğretmen 55 Yıl Sonra Eski Öğrencileriyle Buluştu

Trabzon'da emekli öğretmen Pervin Keleşçi, 55 yıl sonra eski öğrencileriyle buluştu.

Çaykara ilçesindeki Uzungöl Ortaokulu'nda 1968-1969 yıllarında fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Keleşçi, Uzungöl'ü ziyaret etti.

Keleşçi, sosyal medya platformlarından iletişim halinde olduğu bazı eski öğrencileriyle Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İlkokulu'nda bir araya geldi.

Öğrencileriyle sohbet gerçekleştiren Keleşçi, Uzungöl'ü ve ilk öğrencilerini ziyareti hep hayal ettiğini, şimdi de bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Uzungöl'e 55 yıl sonra gelebildiğini ifade eden Keleşçi, doğal güzelliği ile turizmde öne çıkan Uzungöl'ü televizyon ve sosyal medyadan takip ettiğini kaydetti.