Emekli Emniyet Müdürü Vehbi Yıldız Hayatını Kaybetti
Bodrum'da emekli 1. sınıf emniyet müdürü Vehbi Yıldız, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız için tören düzenlendi ve naaşı memleketine gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde emekli 1. sınıf emniyet müdürü Vehbi Yıldız (74), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla'da 1998-2002 yılları arasında emniyet müdür yardımcılığı görevinde bulunan ve sonrasında emekliye ayrılan Yıldız, bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Yıldız için Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde tören düzenlendi, dua edildi.
Törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, emniyet teşkilatı mensupları, ailesi ve yakınları katıldı.
Yıldız'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Manisa'nın Kırkağaç ilçesine gönderildi.