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Emekli Albay Mustafa Kuş, Tarsus'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekli Albay Mustafa Kuş, Tarsus'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ankara'da hayatını kaybeden emekli Albay Mustafa Kuş, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve yerel yöneticiler katıldı.

Ankara'da hayatını kaybeden emekli Albay Mustafa Kuş'un cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mustafa Kuş (56) için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Kuş'un ailesi ve yakınlarıyla Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Kuş'un cenazesi toprağa verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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