Seyit Aslan'dan Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki: Gazetecilik Suç Değildir, Alican Uludağ Derhal Serbest Bırakılmalıdır

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin, "Gazetecilik suç değildir, Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır. Basın ve ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalı, gazeteciler hakkında açılan davalar düşürülmelidir" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Aslan paylaşımında, "Gazeteci Alican Uludağ yaptığı haberden dolayı tutuklandı. Demokratik hak ve özgürlüklerin vazgeçilmez unsurlarından birisi basın ve ifade özgürlüğüdür. Gazetecilik suç değildir, Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır. Basın ve ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalı, gazeteciler hakkında açılan davalar düşürülmelidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA