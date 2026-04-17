Seyit Aslan'dan Akbelen Açıklaması: Esra Işık Derhal Serbest Bırakılmalı

Güncelleme:
Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Esra Işık'ın tutuklanmasını hukuki değil, siyasi olarak değerlendirerek, İkizköy halkının doğa talanına karşı mücadelesine destek verdiklerini açıkladı.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, tutuklu Esra Işık ile Akbelen Ormanı'nı savunan İkizköy halkının yanında olduklarını belirterek, doğa talanına karşı direnenlerin cezalandırıldığını savundu. Aslan, Esra Işık'ın tutuklanmasının hukuki değil siyasi olduğunu öne sürdü.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Akbelen Ormanı ve İkizköy'de süren çevre mücadelesine ilişkin açıklama yaptı. Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doğasına sahip çıkan, saray düzenine ve onun tekellerine karşı mücadele eden tutuklu Esra Işık'ın ve Akbelen Ormanı'nı savunan İkizköy halkının yanındayız, dayanışmadayız! Tablo açık ve net! İkizköy'de doğa talanı sürüyor, direnenler cezalandırılıyor! Toprağını, suyunu, ormanını savunan köylüler şirketlerin yağmasına karşı yaşamlarını korurken; bu mücadelenin öncülerinden Esra Işık tutuklanıyor. Bu tutuklama hukuki değil, siyasidir! Doğayı talan edenler serbest, onu koruyanlar zindanda! Bu düzen adalet değil; rantın, zorbalığın ve hukuksuzluğun düzenidir. İkizköy halkı yalnız değildir! Esra Işık derhal serbest bırakılmalı, Akbelen'deki projeler derhal durdurulmalıdır!"

Kaynak: ANKA
