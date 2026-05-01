Zonguldak'ta Maden İşçileri 1 Mayıs Yürüyüşüne Katıldı

EMEĞİN başkenti Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında, maden işçileri de yürüyüşe katıldı.

Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla saat 13.00'te işçi ve memur sendikaları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları İstasyon Caddesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için bir araya geldi. Yürüyüşe, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem katıldı. Kortejin en önünde Genel Maden İşçileri Sendikası üyesi madenciler ve aileleri yer aldı. Madenciler ve aileleri sloganlar atarak yürüdü. 6 Şubat depremlerindeki kahramanlıklarıyla akıllara kazınan maden işçileri, baretlerini yere vurduktan sonra sessizliğe bürünüp 'Sesimi duyan var mı?' diye bağırdı.

Çeşitli siyasi gruplar ve sendikalar sloganlar atarak, İstasyon Caddesi'nden Madenci Anıtı'na kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından selamlama konuşmaları yapıldı. Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi Neşet Taşdemir (65) ise kutlamalara koltuk değnekleriyle katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
