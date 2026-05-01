Emadder'den Özgür Özel'e Teşekkür

(ANKARA) - Emeklilikte Adalet Derneği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kadıköy'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldiklerini duyurdu. Dernek, görüşmenin mücadelelerinin sahadaki karşılığını göstermesi açısından önemli olduğunu belirterek Özel'e teşekkür etti.

Emeklilikte Adalet Derneği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kadıköy'de gerçekleştirilen programa ilişkin açıklama yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, İstanbul Yönetim Ekibi, Genel Başkan Mihriban Uğurlu ve dernek üyelerinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldiği belirtildi.

"Mücadelemizin sahadaki karşılığını gösteriyor"

EMADDER, program yoğunluğu ve sınırlı görüşme imkanlarına rağmen buluşmanın gerçekleşmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "EMADDER olarak bu buluşmanın gerçekleşmiş olması, mücadelemizin sahadaki karşılığını göstermesi açısından önemlidir" denildi.

Dernek, karşılaştıkları samimi yaklaşım ve gösterilen ilgi için teşekkür ederek, emeklilikte adalet mücadelesinin aynı kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA