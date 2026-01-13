Haberler

Kolombiya'da isyancı grup ELN, mayısta yapılacak seçimlerin ardından yeni hükümetle işbirliği istiyor

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), mayıs ayında düzenlenecek seçimlerin ardından yeni hükümetle yoksulluk, ekosistem koruma ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelik anlaşmalar yapmak istediğini açıkladı. Bu açıklama, ABD'nin Venezuela'ya yaptığı askeri müdahalenin ardından geldi.

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt "Ulusal Kurtuluş Ordusu" (ELN), ülkede mayıs ayında düzenlenecek seçimlerin ardından başa geçecek yeni hükümetle ulusal ölçekte anlaşmalara varmak istediğini açıkladı.

ABD'nin Venezuela'ya 3 Ocak'taki askeri müdahalesinin yankıları Latin Amerika'nın diğer ülkelerinde devam ediyor.

ELN'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, örgütün Kolombiya'da mayısta düzenlenecek seçimlerin ardından yeni hükümetle ulusal düzeyde bazı anlaşmalar tasarlamak istediği belirtildi.

Açıklamada, bu anlaşmaların yoksullukla mücadele, ekosistemlerin korunması ve kırsal kesimlerdeki uyuşturucu kaçakçılığının üstesinden gelinmesini amaçlayacağı ifade edildi.

Bu arada, açıklamanın, Kolombiya ve ABD hükümetlerinin, ELN'ye karşı ortak operasyonlar yürütmeyi planladığı yönünde iddiaların ortaya atıldığı dönemde gelmesi dikkati çekti.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York mahkemelerinde görülen davasında ayrıca ELN'ye koruma sağlamakla da suçlanıyor.

Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, müdahalenin ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Ocak'ta yaptığı telefon görüşmesinde ELN'ye karşı atılabilecek ortak adımların ele alındığını söylemişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
