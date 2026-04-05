Çankırı'da Elmalık köyü sakinleri belde olma kararı için düzenlenen referandumda oy vermeye başladı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde, köyün belde olması için düzenlenen referandumda oy verme işlemleri başladı. Belde olabilmek için gerekli nüfus artışının sağlandığı köyde, köy sakinleri daha fazla yatırımla eski günlerine dönmeyi umuyor.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünün belde olması için düzenlenen referandumda oy verme işlemi başladı.

İlçedeki 3 bin 861 seçmen için 8 sandık kuruldu. Saat 08.00'den itibaren başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Oy vermeye gelen köy sakinlerinden İsmail Hakkı Şahin, tekrar belde olmak için sandık başına geldiklerini belirterek, "Daha sonra TOKİ gibi daha fazla yatırımları alacağız inşallah. Eski hareketli günlerimize döneceğiz." dedi.

Daha önce de belde olan ve ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2013 yılında köye dönüştürülen Elmalık köyünde, nüfus tekrar 5 binin üzerine çıkınca belde olup olmamak için İlçe Seçim Kurulunca referandum düzenlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
