Ellek Anadolu Lisesi'nde Emniyet Kemeri Eğitimi Verildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde öğrencilere, emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı.

Simülasyon aracı, jandarma ekiplerince Ellek Anadolu Lisesi bahçesine konuşlandırıldı.

Simülasyon aracında, 20-30 kilometre hızla seyreden bir araçta, kaza anında emniyet kemeri bağlıyken yaşanacaklar öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi.

Ellek Anadolu Lisesi Müdürü Bekir Kütük, yapılan uygulamanın son derece faydalı olduğunu belirterek etkinliğe katkı sağlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.