Ellek Anadolu Lisesi'nde Emniyet Kemeri Eğitimi Verildi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde bulunan Ellek Anadolu Lisesi'nde öğrencilere, emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere kaza anında emniyet kemeri kullanmanın önemi uygulamalı olarak gösterildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde öğrencilere, emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı.
Simülasyon aracı, jandarma ekiplerince Ellek Anadolu Lisesi bahçesine konuşlandırıldı.
Simülasyon aracında, 20-30 kilometre hızla seyreden bir araçta, kaza anında emniyet kemeri bağlıyken yaşanacaklar öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi.
Ellek Anadolu Lisesi Müdürü Bekir Kütük, yapılan uygulamanın son derece faydalı olduğunu belirterek etkinliğe katkı sağlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.