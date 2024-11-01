Elisa Zonaro'nun İstanbul Sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta Açıldı

İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul"u sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı.

Küratörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlu'nun üstlendiği sergide, Zonaro'nun 1890-1910 arasında çektiği İstanbul fotoğraflarının yanı sıra Fausto Zonaro'nun tabloları ve Zonaro ailesine ait bazı objeler yer alıyor.

Açılışa konuk olan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un 100 yıl önceki fotoğraflarına da bakıldığında, dünyanın en güzel şehri olduğunu belirterek, "Bizler dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. İstanbul'a kültür sanat, sevgi, bu tür aktiviteler çok yakışıyor. Zeytinburnu'na da bir başka yakışıyor." dedi.

Bu tür kültür sanat etkinlikleri adına Zeytinburnu Belediyesine teşekkür eden Gül, "Belediye Başkanı'mız hangi güzel etkinliği yaparsa yapsın bunun devamının gelmesi ya da her sene tekrarlanması aslında sanatseverlerin ilgisine bağlı. Bu açıdan akşamın bu saatinde bu etkinliğe katılmanız, bu sevinci yaşamanız, bu tür etkinliklerin devamı için Belediye Başkanı'mızı motive edecektir." diye konuştu.

"Bu fotoğraflar ilk defa bir sergide ve kitapta bir araya geliyor"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da İstanbul'da yaşayanların hoş bir rüyada olduğuna işaret ederek, "O yüzden İstanbul'u daha çok yabancı şairlerin ve yazarların dilinden dinlemiş, yabancı ressamların ve fotoğrafçıların gözünden görmüşüzdür. Yazar Edmondo de Amicis'den etkilenip İstanbul'a yolu düşenlerden ikisi yurttaşları Elisa ve Fausto Zonaro'dur." ifadelerini kullandı.

Elisa Zonaro'nun Sultan 2. Abdülhamid tarafından ödüllendirildiğini anlatan Arısoy, şunları kaydetti:

"Kendisini saraya ve hareme serbestçe girme imkanı tanındı. İstanbul'daki günlük hayat, mimari, ünlü kişilerin ve ailelerin portreleri onun fotoğraflarıyla Avrupa sergilerine yansıdı. Zonaro çifti, İstanbul'da çocuklarını doğurup, büyüttüler. 20 yıla yakın süre İstanbullulara has o hoş rüyayı yaşattıktan sonra dört çocuğuyla İtalya'ya dönerken, arkalarında paha biçilmez görsel bir miras bıraktılar. Bugün burada bir asır öncesi İstanbul'u göreceğiz. Bu fotoğraflar ilk defa bir sergide ve kitapta bir araya geliyor."

"O dönemin İstanbul'u, bir kadın gözüyle daha da çarpıcı"

Küratör Ömer Faruk Şerifoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide Zonaro ailesinin İstanbul'daki dünyasını göstermeye çalıştıklarını belirterek, "Aşağı yukarı 130 yıl ve 110 yıl önceki dönemlere tarihlenen işler bunlar. O dönemin İstanbul'u, bir kadın gözüyle daha da çarpıcı. Çünkü o yıllarda sokakta tablo yapmak, sokakta fotoğraf çekmek hepsi izne tabi. Bunu bir kadının yapması ayrıca bir cesaret ve ayrıca bir çaba gerektiriyor." dedi.

Sergide Elisa Zonaro'nun 150 kadar fotoğrafının yer aldığını aktaran Şerifoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu fotoğraflar yerine göre kaynaklık etmiş, yerine göre fotoğraflarına konu olmuş. 10 kadar da Zonaro'nun orijinal tablosu var. O ortamda büyüyen bir oğlunun ve bir kızının da birer tabloları var. Sultan Abdülhamid Han'ın Fausto Zonaro'ya verdiği nişanlar var. Elisa'nın bu fotoğraf çabasını bir süre sonra Sultan Abdülhamid de öğreniyor ve görmek istiyor. Elisa, Sultan Abdülhamid'e de birkaç fotoğraf baskısını gönderiyor. Karşında madalya alıyor. Ardından Şefkat Nişanı geliyor. Şefkat Nişanı da Osmanlı döneminde kadınlara verilen üst düzey bir nişan ve onların orijinallerini yine burada görebiliyoruz."

İtalyan ressam Fausto Zonaro ve eşi fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro, İstanbul'a dair seyahatnamelerden ve İtalyan yazar Edmondo de Amicis'in anlatımlarından yola çıkarak, şehre geldi ve İstanbul'a dair önemli bir görsel miras bıraktı.

Sultan 2. Abdülhamid döneminde, 1891–1910 arasında Osmanlı sarayında "Ressam-ı Hazret-i Şehriyari" olarak görev yapan Fausto Zonaro, Osmanlı - İtalya ilişkilerinin yüzlerce yıllık tarihsel derinliğine de katkı sağlayan sanatçılardan oldu.

"Elisa Zonaro'nun İstanbul'u" sergisi, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arasında 31 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.