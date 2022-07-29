ELİF GÜNEŞ'İN KATİL ZANLISININ OLAYDAN SONRAKİ GÖRÜNTÜLERİ ÜSKÜDAR'da 32 yaşındaki Elif Güneş'i öldüren Koray G.'nin cinayetten sonra otomobilini park etmesi ve yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı. ÜSKÜDAR'da 32 yaşındaki Elif Güneş'i öldüren Koray G.'nin cinayetten sonra otomobilini park etmesi ve yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı. Üsküdar'da 23 Temmuz saat 22.30'da meydana gelen olayda 32 yaşındaki kuaför Elif Güneş, kendisiyle son kez görüşmek istediğini söyleyerek buluştuğu eski sevgilisi Koray G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Koray G.'nin cinayetten sonra güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koray G.'nin otomobilini park etmesi, devamında ise yürümesi yer aldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Elif Güneş Üsküdar Kuaför Güncel Haberler

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