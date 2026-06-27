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Ağrı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Ağrı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazada araçlardan biri şarampole devrildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 FOG 148 plakalı otomobil ile 21 ADH 214 plakalı otomobil, Eleşkirt-Ağrı kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 21 ADH 214 plakalı otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Eleşkirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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