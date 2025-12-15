Haberler

Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Güncelleme:
Bilim insanları, elektronik sigara kullanımının kalp krizi ve inme riskini artırabileceğini belirledi. Elektronik sigara kullananların kalp krizi geçirme olasılığı, kullanmayanlara göre yüzde 53 daha yüksek bulunurken, inme riski de yüzde 73 artış gösterdi.

  • Elektronik sigara kullananların kalp krizi geçirme olasılığı, kullanmayanlara göre yüzde 53 daha yüksektir.
  • Daha önce sigara içmiş ve halen elektronik sigara kullananlarda inme riski, sigara kullanmayanlara göre yüzde 73 daha yüksektir.
  • Araştırma sonuçları BMC Public Health dergisinde yayımlanmıştır.

Bilim insanları, elektronik sigara kullanımının kalp krizi riskini artırabileceğini tespit etti. Yapılan araştırmalara göre, inme riski de elektronik sigara kullanmayan insanlara göre daha yüksek.

Elektronik sigara kullanımına ilişkin yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı. News Medical Life Sciences'ta yer alan habere göre araştırmacılar, elektronik sigara kullanımı ile kalp krizi ve inme riski arasındaki ilişkiyi inceledi.

KALP KRİZİ RİSKİ YÜZDE 53 DAHA FAZLA

Çalışma kapsamında, kalp krizi için 430 bin 875, inme için ise 1 milyondan fazla katılımcıyı kapsayan önceki yıllarda yapılmış 12 araştırma değerlendirmeye alındı.

Araştırmada, elektronik sigara kullananların kalp krizi geçirme olasılığının kullanmayanlara kıyasla yüzde 53 daha yüksek olduğu görüldü.

İNME RİSKİNİ DE ARTTIRIYOR

Öte yandan, araştırmada, özellikle daha önce sigara içmiş ve elektronik sigara kullanan kişilerde kalp krizi riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Ayrıca, araştırmada, daha önce sigara içmiş ve halen elektronik sigara kullananlarda ise inme riskinin sigara kullanmayanlara göre yüzde 73 daha yüksek olduğu görüldü.

"ZARARSIZ BİR ALTERNATİF OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

Araştırmacılar, bu bulguların elektronik sigaranın "zararsız" bir alternatif olarak görülmemesi gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.

Sigara kullanımı, uzun yıllardır, koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve inme gibi kalp-damar hastalıklarının başlıca risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Araştırmanın sonuçları, BMC Public Health dergisinde yayımlandı.

ÜNLÜ PROGRAMCI KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Amerikan reality programı Below Deck'in yıldızı Fraser Olender, elektronik sigara kullanımına bağlı zehirlenme nedeniyle kalp krizi geçirmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
