Elektrik ustası, akıma kapılıp öldü - Haberler

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Elektrik ustası, akıma kapılıp öldü

Demirören Haber Ajansı - Erol Erdal - Güncel
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Elektrik ustası, akıma kapılıp öldü

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde, su kuyusunu tamir ettiği sırada akıma kapılan elektrik ustası Muzaffer Koçak (63), hayatını kaybetti.

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde, su kuyusunu tamir ettiği sırada akıma kapılan elektrik ustası Muzaffer Koçak (63), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Fatih Mahallesi Candır Yaylası'nda meydana geldi. Kooperatife ait tarladaki su kuyusunu tamir eden Muzaffer Koçak, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Koçak'ın cansız bedenini, geç saatlerde, kendi tarlasına giden çiftçi Mustafa Mertoğlu buldu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Muzaffer Koçak'ın cesedi, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Erol Erdal - Güncel

Emirgazi Fatih su Güncel Haberler

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