Kaza yapan sürücüye yardım ederken akıma kapılan Furkan, balayından döndüğü gün öldü (2)
Bursa'nın Mudanya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücüye yardım etmek isteyen Furkan Alan, kopan yüksek gerilim hattına basarak akıma kapıldı. Genç, Osmangazi'de kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Mudanya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücüye yardım etmek isterken kopan yüksek gerilim hattına basıp akıma kapılan Furkan Alan, Osmangazi ilçesindeki Hacı İbrahim Bostancı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.
Yiğithan HÜYÜK-Muhammet SEZGİN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı