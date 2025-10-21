Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan Şiyar Kadir Pamuk (19) hayatını kaybetti.

Olay, Hilvan ilçesi Arabuk Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Şiyar Kadir Pamuk, yüksek gerilim hattındaki arızayı gidermek için direğe çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapılan Pamuk, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Pamuk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şiyar Kadir Pamuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Pamuk'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şiyar Kadir Pamuk'un cenazesinin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.