Elbukemal Sınır Kapısı Yeniden Geçişlere Açıldı

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Suriye ile Irak arasındaki Elbukemal Sınır Kapısı, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hem yolcu hem de ticari geçişler için faaliyete geçti.

Suriye ile Irak arasındaki Elbukemal Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açıldığı bildirildi.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Elbukemal Sınır Kapısı, Baas rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez hem yolcu hem de ticari geçişler için faaliyete başladı.

Elbukemal Sınır Kapısı, Suriye'nin Deyrizor ili ile Irak'ın Enbar vilayeti arasında yer alıyor.

Kapı, Şam ile Bağdat arasında kara bağlantısı sağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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Yorumlar (1)

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