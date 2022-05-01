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Elbistan'da sağanak yağış sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Murat Sürücü - Güncel
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Elbistan'da sağanak yağış sele neden oldu Bir otomobil sel sularına kapıldı, çok sayıda kanatlı hayvan sel sularında telef oldu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan sağanak yağış bir mahallede sele dönüştü.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Elbistan'da sağanak yağış sele neden oldu

Bir otomobil sel sularına kapıldı, çok sayıda kanatlı hayvan sel sularında telef oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan sağanak yağış bir mahallede sele dönüştü.

Elbistan, sağanak yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kırsal bölgelerde ise öğleden sonra başlayan ve aralıksız süren sağanak yağmur, sele dönüştü. Gündere Mahallesi, selden en fazla etkilenen bölgelerin başında geldi. Gündere Mahallesi'nde kuru dereyi taşıran sel yağmur suları, mahalle içindeki yolları göle çevirdi. Hızla akan sel suları, mahalle halkına da korku dolu anlar yaşattı. Selde, bir otomobil ve biçerdöverin aparatı sel sularına kapılarak sürüklendi. Sel sularına kapılan çok sayıda kanatlı hayvan kayboldu. Vatandaşlar, sel sularının evlerine girmemesi için önlem almaya çalıştı.

Sel ve taşkında ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Sürücü - Güncel

Kahramanmaraş, Elbistan, Otomobil, Sel, Güncel, Haberler

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