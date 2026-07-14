Kahramanmaraş’ta İş Makinesinin Altında Kalan 14 Yaşındaki İşçi Yaşamını Yitirdi

Elbistan Sanayi Sitesi'nde 3 gün önce meydana gelen kazada, iş makinesinin altında kalan 14 yaşındaki işçi Beytullah Şahin ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Sanayi Sitesi'nde meydana gelen kazada, iş makinesinin altında kalan 14 yaşındaki işçi Beytullah Şahin hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Elbistan Sanayi Sitesi'nde 3 gün önce meydana gelen kazada, iş makinesinin altında kalan Beytullah Şahin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALDI

Elbistan Sanayi Sitesi'nde meydana gelen kazada, 14 yaşındaki Beytullah Şahin iş makinesinin altında kaldı. Ağır yaralanan Şahin'e olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Beytullah Şahin, tedavi altına alındı. Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Beytullah Şahin'in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Platformu