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Elazığ Sivrice'de 4 Büyüklüğünde Deprem

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AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11,47 km olarak kaydedilirken, Valilik herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını bildirdi.

(ANKARA) - AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada saat 22.52'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 11,47 kilometre olarak kaydedildi.

Elazığ Valiliği, an itibariyle herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığını bildirdi.

Kaynak: ANKA
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