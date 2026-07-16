Elazığ Sivrice'de 4 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11,47 km olarak kaydedilirken, Valilik herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını bildirdi.
(ANKARA) - AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada saat 22.52'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 11,47 kilometre olarak kaydedildi.
Elazığ Valiliği, an itibariyle herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığını bildirdi.
Kaynak: ANKA