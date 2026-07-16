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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 11,47 km derinlikte gerçekleşti. Valilik, hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.52'de, merkez üssü Sivrice olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 11,47 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ardından AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı, tüm birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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