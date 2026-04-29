Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Kongresi yapıldı

Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Kongresi Keban ilçesinde yapıldı.

Keban Fırat Alabalık Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongrede tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Gökhan Elgin, yeniden başkanlığa seçildi.

Elgin, yaptığı konuşmada, balıkçılık sektörünün umut verdiğini belirtti.

Daha önce pazarlama sıkıntısı çektiklerini fakat şimdi bu sıkıntıyı yaşamadıklarını dile getiren Elgin, alabalık üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip olduklarını kaydetti.

Kongreye, Belediye Bakanı Yücel Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeler katıldı.