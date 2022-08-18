Elazığ haberleri! Sivrice Kaymakamı Vural'a veda yemeği düzenlendi Elazığ bölgesinden gelen habere göre Çorum'un İskilip ilçesine atanan Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural için veda yemeği düzenlendi. Çorum'un İskilip ilçesine atanan Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural için veda yemeği düzenlendi. Sivrice Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği tarafından düzenlenen programda konuşan Vural, Sivrice'ye hizmet etmekten mutluluk ve onur duyduğunu belirtti. Belediye Başkanı Turgay Gündoğan ise Vural'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Program sonunda Kaymakam Vural'a Belediye Başkanı Gündoğan ve dernek tarafından plaket verildi. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Dağ Yunus Emre İskilip Çorum Güncel Haberler

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