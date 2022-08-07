Elazığ haberi! Elazığ'da devasa hortum böyle görüntülendi
Elazığ haberler... Elazığ'da devasa hortum böyle görüntülendi Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesi'nde oluşan devasa hortum korkuttu.
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Elazığ'da devasa hortum böyle görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesi'nde oluşan devasa hortum korkuttu. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Hortum, Yurbaşı Beldesi'nin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa sürede etkisini sürdüren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel