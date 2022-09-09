Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 21 kişi tutuklandı

ELAZIĞ'da son bir haftada Motosikletli Yunus Timleri Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen uygulamalarda gözaltına alınan 121 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde son bir haftada asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan 121 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Uygulamalarda 9 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 100 mermi, 1 pompalı tüfek, 204 gram esrar, 4,7 gram metafetamin ve çalıntı olduğu tespit edilen 5 kalorifer peteği ile 1 motosiklet ele geçirildi.