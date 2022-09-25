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Elazığ semalarında şaşkınlığına neden olan ışıklı cisimlerin Starlink uydusu olduğu anlaşıldı

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Elazığ semalarında ışıklı cisimleri gören vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Işıklı cisimlerin Starlink uydusu olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Elazığlı vatandaşların gökyüzünde gördükleri ışıklı cisimler şaşkınlığa neden oldu.

STARLİNK UYDULARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Işıkların, Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularına ait olduğu öğrenildi. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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