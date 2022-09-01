Elazığ haber... Elazığ'da aniden ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi
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Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'da aniden ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi Elazığ'da metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortumun paniğe neden oldu.
Elazığ'da aniden ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortumun paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçe çıkışı Elazığ yolunda aniden metrelerce yükseklikte hortum olayı yaşandı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. Yaklaşık 1 dakika süren doğa olayı daha sonra hortumun dağılmasıyla son buldu.