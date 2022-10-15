Elazığ gündem haberi | Maden ocağındaki hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine verilmeye başlandı (2)
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Elazığ haberine göre Amasra maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin yakınları Bartın Devlet Hastanesi morgu önünde yoğunluk oluşturdu.
Amasra maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin yakınları Bartın Devlet Hastanesi morgu önünde yoğunluk oluşturdu. Kimlik tespitleri yapılan maden şehitleri yakınlarına teslim ediliyor. (2)
Kaynak: AA / Güncel