Elazığ gündem haberi | Maden ocağındaki hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine verilmeye başlandı (2) Güncel Haberler Elazığ haberine göre Amasra maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin yakınları Bartın Devlet Hastanesi morgu önünde yoğunluk oluşturdu. Amasra maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin yakınları Bartın Devlet Hastanesi morgu önünde yoğunluk oluşturdu. Kimlik tespitleri yapılan maden şehitleri yakınlarına teslim ediliyor. (2) Kaynak: AA / Güncel Bartın Devlet Hastanesi Amasra Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Elazığ gündem haberi | Maden ocağındaki hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine verilmeye başlandı (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.