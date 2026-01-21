Haberler

Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu

Güncelleme:
Elazığ'da dondurucu soğuklar nedeniyle Cip Barajı'nın yüzeyi kar ve buzla kaplandı. Kentteki hava sıcaklıkları sıfırın altında 11 dereceye düştü ve kuşlar buz üzerinde konaklamaya başladı.

Elazığ'daki Cip Barajı, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı.

Kent genelinde 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 dereceye düştüğü kentte, kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alan Cip Çayı üzerinde kurulu Cip Barajı'nın yüzeyi kar ve buzla kaplandı.

Baraj gölünün yüzeyinin donmasıyla bazı kuş türlerinin buz kütlesinin üzerinde konakladığı görüldü.

Elazığ Belediyesi Cip Mesire Alanı'ndan kuş bakışı görülebilen Cip Barajı, kendine has doğası ve barındırdığı kuş popülasyonuyla dikkati çekiyor.

