Haberler

Elazığ'da yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı

Elazığ'da yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı, camide hasar oluştu.

Elazığ'da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı, camide hasar oluştu.

Kentte gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gök gürültülü sağanak sırasında Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Sürsürü Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.

Yıldırım etkisiyle yıkılan minareden kopan beton parçaları caminin avlusuna ve caddeye saçıldı.

Beton parçalarının çarptığı caminin ön cephesinde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis yıkılan minarenin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Yıkılan minareden çevreye saçılan beton parçaları belediye ekiplerince iş makinesiyle temizlendi.

Kaynak: AA / İsmail Şen
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Göktürk'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17'sini de gönderecek

Başkan olursa 17'sini de gönderecek
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Terminalden aldığı pişmaniyenin kutusunu açınca şoke oldu

Aldığı pişmaniye bin pişman etti! Kutuyu açınca şoke oldu
Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Abdullah Gül ile ilgili iddiaya son noktayı koydu
Barış Göktürk'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17'sini de gönderecek

Başkan olursa 17'sini de gönderecek
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in gözaltındaki gelini hakkında karar
Şampiyonluk maçı öncesi takım kaptanından tüyleri diken diken eden motivasyon konuşması

Söylediklerini duyanların tüyleri diken diken