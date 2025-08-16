Elazığ'da Yaz Kur'an Kursunu Tamamlayan Öğrencilere Etkinlik Düzenlendi

Güncelleme:
Elazığ'da Mescidi Aksa Kur'an Kursu tarafından yaz Kur'an kursunu tamamlayan 160 öğrenci için etkinlik düzenlendi. İl Müftü Vekili Özer Cömert, Kur'an eğitiminin önemine vurgu yaparak öğrencileri tebrik etti. Etkinlikte çocuklar sureler okudu ve ilahiler seslendirdi.

Elazığ'da yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrenciler için etkinlik yapıldı.

İl Müftülüğüne bağlı Mescidi Aksa Kur'an Kursu tarafından yaz Kur'an kursunu tamamlayan 160 öğrenci için etkinlik tertip edildi.

Etkinlikte konuşan İl Müftü Vekili Özer Cömert, eğitim süresince öğrencilerin gösterdiği gayret ve özveriye dikkati çekerek, Kur'an-ı Kerim eğitiminin çocuklar için önemini vurguladı.

?Konuşmaların ardından çocuklar sureler okudu, ilahiler seslendirdi.

Program sonunda öğrencilere katılımlarından dolayı belge verildi, hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
