Elazığ'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Elazığ'ın Harput Mahallesi ve Pincirik köyünde çıkan örtü yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınların çevreye sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

ELAZIĞ'da Harput Mahallesi ve Pincirik köyünde çıkan örtü yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınlar, akşam saatlerinde Elazığ merkeze bağlı Harput Mahallesi ve Pincirik köyünde çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgelere sevk edilen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangınların çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Kontrol altına alınan yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürdürüldü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
