Elazığ'da bedensel engelli Sudenaz, evde çıkan yangında öldü

ELAZIĞ'da çıkan ev yangınında bedensel engelli Sudenaz Bozyiğit (17), hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Salıbaba Mahallesi İpek Yolu Caddesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, yangına müdahale edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların desteğiyle söndürülen yangın sonrasında evde inceleme yapan ekipler, içeride yalnız olduğu belirtilen bedensel engelli ve yatalak Sudenaz Bozyiğit'in cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan zehirlendiği değerlendirilen Bozyiğit'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Bozyiğit'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için incelme başlattı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.