Elazığ'da Yangın Kontrol Altına Alındı

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler, dağlık arazinin zorluğuna rağmen söndürüldü ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Dikmen köyü kırsalında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazinin dağlık olması nedeniyle yangın söndürme çalışması güçlükle sürdürülüyor.

Valilik açıklaması

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 24 personelin müdahale ettiği bildirildi.

Çalışmalara İl Özel İdaresi, Sivrice Belediyesi, jandarma ve köy halkının da destek verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın, seyri itibarıyla müdahale imkanı bulunmayan sarp ve kayalık bölgede devam etmektedir. Köy yerleşim alanlarını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli tüm önlemler alınmıştır. Gece olması nedeniyle hava araçlarının kullanımı mümkün olamamakta, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir mücadele yürütmektedir."

Yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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