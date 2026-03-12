Haberler

Elazığ'da yangında hayatını kaybetti, torunu yaralandı

Elazığ'da bir evde çıkan yangında 65 yaşındaki Ayşe Albayrak hayatını kaybetti, torunu ise yaralandı. Yangın, akşam saatlerinde Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da bir evde çıkan yangında Ayşe Albayrak (65) hayatını kaybetti, torunu ise yaralandı.

Yangın, akşam saatlerinde Kızılay Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde çıktı. Müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ve yangından etkilenen Ayşe Albayrak ve torunu dışarı çıkarıldı. Albayrak, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı, torunu ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Albayrak'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
