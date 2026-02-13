Elazığ yağış ve karların erimesiyle derelerin debisi yükseldi

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle derelerde su seviyesi yükseldi.

Elazığ'da son günlerde etkili olan yağışlar ile dağlardaki karların erimesi, Arıcak ilçesindeki derelerin debisini artırdı. Özellikle Kambetepe Köyü'nden geçen Kambertepe Çayı'nda su seviyesi belirgin şekilde yükseldi. Coşkun akan dere, çevrede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,