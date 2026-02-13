Haberler

Elazığ yağış ve karların erimesiyle derelerin debisi yükseldi

Güncelleme:
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle derelerin su seviyesi yükseldi. Özellikle Kambertepe Çayı'nda su debisi belirgin şekilde arttı.

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle derelerde su seviyesi yükseldi.

Elazığ'da son günlerde etkili olan yağışlar ile dağlardaki karların erimesi, Arıcak ilçesindeki derelerin debisini artırdı. Özellikle Kambetepe Köyü'nden geçen Kambertepe Çayı'nda su seviyesi belirgin şekilde yükseldi. Coşkun akan dere, çevrede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

