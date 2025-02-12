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Elazığ'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Elazığ'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti sebebiyle 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ö.A. yakalandı. 6 aydır firari olan hükümlü, Jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucu "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve sağlama" suçundan 13 yıl 10 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'nın Yeşilbayır köyünde saklandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda 6 aydır firari olan hükümlü Ö.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. ?

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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