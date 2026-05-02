Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 5 bin 418 sentetik uyuşturucu hap ile 2 bin 126 sentetik ecza ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk