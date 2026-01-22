Haberler

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo 800 gram eroin, silah ve nakit para ele geçirildi. 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde elde edilen istihbarat üzerine operasyon düzenlendi. Belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 29 parça halinde toplamda 30 kilo 800 gram eroin ve 5 parça halinde 44 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda ayrıca 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 183 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 euro ve 10 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA /ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
