Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 40 kök Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Beyhan beldesinde M.Y'nin kendisine ait arazide uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce, söz konusu adres ve arazide yapılan aramada, 40 kök Hint keneviri ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi, M.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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