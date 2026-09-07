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Elazığ'da trafik kazasında yaralanan polis memuru hayatını kaybetti

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Elazığ'ın Palu ilçesinde önceki gün trafik kazasında yaralanan polis memuru Mert Ozan Şindi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde önceki gün trafik kazasında yaralanan polis memuru Mert Ozan Şindi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 34 yaşındaki polis memuru Şindi'nin 5 Eylül'de ilçede geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Şindi'nin kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, "Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da paylaşımında polis memuru Şindi'nin vefatından duydukları üzüntüyü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Merhum polis memurumuza Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere emniyet teşkilatımıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Şindi'nin cenazesi, yarın İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a uğurlanacak.

Kaynak: AA
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