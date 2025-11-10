Elazığ'da trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti
Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden otomobil refüje çıkıp ağaca çarptı. Kazada anne Songül Tütünen ve 6 aylık bebeği Muaz kurtarılamadı, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Songül Tütünen (41) ve 6 aylık oğlu Muaz hayatını kaybetti.
- Kazada yaralanan 6 kişi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.
- Anne ve bebeğin cenazeleri otopsi için hastanenin morguna götürüldü.
Elazığ- Malatya kara yolunda Gülbahar B.'nin kontrolünü kaybettiği otomobilin, refüje çıkıp ağaca ve elektrik direğine çarptığı kazada yaralanan 6 kişi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardan Songül Tütünen (41) ve oğlu 6 aylık Muaz kurtarılamadı. Anne ve bebeğinin cenazeleri, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
ÇOCUĞUNU HASTANEYE GÖTÜRÜYORMUŞ
Öte yandan sürücü Gülbahar B. ve arkadaşının doktora eğitimi için Malatya'ya gidecekleri, hayatını kaybeden Songül Tütünen'in sürücünün halası olduğu ve çocuklarını tedavi için Malatya'daki hastaneye götürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.