Tartıştığı kişiyi tabanca ile vurup tekmeleyen şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Elazığ'da bir tartışma sonucunda M.K., M.A.A.'yı tabancayla vurarak yaraladı. Şüpheli tutuklandı, yaralı hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi sürüyor.

ELAZIĞ'da tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak yaralayan, ardından tekmelemeye çalışan şüpheli M.K., tutuklandı.

Olay, 17 Şubat'ta öğle saatlerinde, Çarşı Mahallesi Celal Öztekin Caddesi'nde meydana geldi. M.A.A. ile M.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., belinden çıkardığı tabancayla M.A.A.'ya ateş etti. Yaralanan M.A.A. yere yığıldı. Şüphelinin yaralıyı tekmelemeye çalıştığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan M.A.A. ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi gören M.A.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmada, şüpheliye yardım ettiği belirlenen 1 kişi daha yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden tabancayla ateş eden M.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

