Elazığ'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Elazığ'da bir sulama kanalında 39 yaşındaki Ali Ataşsalar'ın cansız bedeni bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Çatalçeşme Mahallesi Kümeevler Sokak'tan geçen vatandaşlar, civardaki sulama kanalında bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden kişinin Ali Ataşsalar (39) olduğu tespit edildi.
Ataşsalar'ın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / İsmail Şen