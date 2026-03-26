Elazığ'da İş Yerine Silahlı Saldırı: Yaralanan Olmadı

ELAZIĞ'da motosikletle gelen kimliği belirsiz şüpheliler, bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi Hasan Sabri Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen şüpheliler, bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda 9 el ateş edilirken, kurşunlar iş yerinin vitrinine isabet etti, camlar kırıldı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı