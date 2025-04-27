Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.