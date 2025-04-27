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Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Cumhuriyet Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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